Министр обороны Украины провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Алексей Резников убежден, что Украина должна получить более тяжелое оружие.

Об этом в своем Тwitter министр обороны Украины написал после встречи с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.

Министр Резников также отметил, что эта встреча была "очень продуктивной".

"С точки зрения российской агрессии против Украины сообщение было громким и ясным: Карфаген будет разрушен! Никто нас не остановит! Безопасность всего евроатлантического пространства в наших руках. Эти руки должны получить более тяжелое оружие", - отмечает Резников.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась встреча Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая Соединенными Штатами Америки. На этом заседании обсуждены срочные потребности Украины в вооружении.

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