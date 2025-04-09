Головко добавил, что враг не собирается останавливаться, несмотря на дипломатические усилия по урегулированию войны.

Наступление России на Сумскую и Харьковскую области, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, уже началось. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью LB.ua.

По словам главкома, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата украинской территории, разгрома наших войск, продвижения в глубину, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей. Цель врага - создание буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"И останавливаться они не собираются, судя по всему... Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий. Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось", - сказал Сырский.

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Генерал добавил, что в течение последних нескольких дней Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Кроме того, осенью в Беларуси состоятся совместные с россиянами учения "Запад-2025". Сырский пояснил, что все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. Видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск.

Так произошло в 2022 году перед вторжением. Фактор проведения этих учений Украина также учтет.

Также Сырский сообщил, что Украина не только совершенствует собственную отрасль БПЛА, но и мониторит действия врага. Разведка ознакамливает с тем, что появляется в области применения беспилотных систем: какие есть новейшие виды БПЛА, новейшие средства радиоэлектронной борьбы и средства борьбы с ними.

"Этот процесс настолько быстрый, что фактически каждый месяц что-то меняется: появляются более мощные системы, увеличивается спектр применения, например, средств РЭБ, увеличивается их порядок работы. Это настолько технологичная отрасль, и нам надо здесь держать свое преимущество", - сказал Сырский.

Война в Украине - подготовка РФ к наступлению

Как сообщал УНИАН, по данным Институт изучения войны (ISW), Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области и готовится к масштабному наступлению.

Отмечается, что российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

Россия активизирует наступательные действия на линии фронта. Украина фиксирует угрозу прорыва. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских офицеров, анализ украинского Генштаба и данные собственных корреспондентов.

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