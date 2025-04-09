'Мы видим и слышим': Россия усиливает наступление на фронте, есть угроза прорыва, - CNN

Украинские военные говорят, что россияне значительно усилили давление на горячих участках фронта, в частности в Донецкой области.

Россия активизирует наступательные действия на линии фронта. Украина фиксирует угрозу прорыва. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских офицеров, анализ украинского Генштаба и данные собственных корреспондентов.

Последние дни обозначились ростом боевой активности со стороны России. Пока неизвестно, идет ли речь о начале полномасштабного весеннего наступления, о котором давно предупреждает Киев. Однако это бесспорно свидетельствует о том, что правитель РФ Владимир Путин не слишком учитывает потенциальное недовольство со стороны Дональда Трампа, который, по словам госсекретаря США Марко Рубио, решит "через несколько недель", серьезно ли Кремль настроен на мир.

Горячая точка - Покровск

Основные боевые действия продолжаются вблизи Покровска в Донецкой области, который долгое время был ключевым логистическим центром ВСУ. Несмотря на незначительные успехи в начале года, ситуация изменилась - российские войска снова наращивают силы.

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"Мы видим это на записях дронов и слышим, как они говорят об этом на радиоперехвате", - сообщил разведчик украинской армии в комментарии CNN.

Офицеры на месте предполагают, что Москва смещает акцент с северного направления на запад, и может планировать продвижение в направлении города Новопавловка.

"Линия фронта на этом участке перешла в активную фазу. Россияне не остановятся", - написал в Telegram военный с позывным "Мучный".

Угроза для Днепропетровщины

Расширение боевых действий в Днепропетровскую область - одна из целей российского командования. Украинский ресурс DeepState указывает, что враг приблизился к границе области на расстояние около 6 км. Уже началась эвакуация населения.

Контроль над частью Днепропетровщины может стать стратегическим рычагом в будущих переговорах - как для Путина, так и для возможных американских посредников.

Тактика малых групп

На западном направлении, вблизи реки Днепр, где на прошлой неделе россияне захватили село Лобково, украинский командир беспилотного подразделения отметил скопление вражеских сил в 10-15 км от линии фронта:

"Россияне действуют небольшими тактическими группами по пять-семь человек, максимум 10. Как только наступает туман или дождь, они начинают наступление, используя плохую погоду как прикрытие перед нашими беспилотниками".

Командир добавляет, что как только почва просохнет, можно ожидать активного продвижения с использованием техники.

Несмотря на рост активности, российское продвижение остается ограниченным. За год войска продвинулись лишь на 45 км на юго-западе от Покровска. Министерство обороны Великобритании отмечает: площадь новозахваченных территорий уменьшилась с 730 км² в ноябре до 143 км² в прошлом месяце.

Однако, по мнению аналитика Ника Рейнольдса из RUSI, это не означает, что Россия не достигает своих целей:

"Цель - истощение, и цель не мгновенная. Цель - убить людей, уничтожить технику, высосать ресурсы, разорить Украинское Государство и сломать его желание бороться".

Такие наступления заставляют Украину тратить ресурсы на оборону, открывая позиции для артиллерийских и авиационных ударов.

Фронт - вне политики

Для солдат на передовой дипломатические перспективы не имеют значения. Один из военных рассказал CNN:

"Поверьте мне, по моему опыту, когда вы сидите там на фронте, вы не думаете о них. Есть приказ, которому следует следовать, и есть желание выжить".

Война в Украине - подготовка РФ к наступлению

Как сообщал УНИАН, по данным Институт изучения войны (ISW), Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области и готовится к масштабному наступлению.

Отмечается, что российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

Американские аналитики отмечают, что российское командование тактикой "человеческих волн" пытается вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец. По данным ISW, на отдельных участках соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ.

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