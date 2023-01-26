По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

В воздушном пространстве Киева этой ночью сбиты около 15 ударных беспилотников российских оккупантов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В частности, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага.

"Рашисты атаковали столицу несколькими десятками барражирующих боеприпасов "Shahed". В воздушноном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!", - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

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Он добавил, что по оперативной информации, в течение дня высока вероятность следующих воздушных атак врага.

"Поэтому не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!", - призвал Попко.

Атака дронов-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Пуски ударных БпЛА оккупанты провели с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным противник применил 24 "шахеди". Все они уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины. Подавляющее число дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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