Российские оккупанты осуществляли пуски ударных БпЛА с восточного побережья Азовского моря.

Этой ночью в небе над Украиной было сбито 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131", запущенных Россией.

В частности, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным противник применил 24 "шахеда".

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"Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также сказано, что подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Ночная атака российских оккупантов

После 21: 30 в среду, 25 января, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Значительное количество БПЛА "Шахед" сбили над Запорожской и Днепропетровской областями, также есть одно сбивание на Николаевщине, но тревога продвинулась немного на север и была объявлена в Черкассах. Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

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