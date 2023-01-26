По предварительным данным, в результате атаки агрессора в регионе пострадавших нет.

Обломки вражеских российских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет

По словам Нєбитова, сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеских обстрелов.

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"Призываю граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, от этого зависит ваше здоровье и жизнь", - подчеркнул руководитель полиции области.

Массированная ракетная атака 26 января

Как сообщал УНИАН, сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога из-за очередной массированной ракетной атаки со стороны России.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет все были сбиты противовоздушной обороной.

В Винницкой области афиксировано попадание вражеских ракет, никто не пострадал. Также известно о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах, которые прогремели в Днепровском районе Киева. Позже Кличко добавил, что в результате попадания части ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева один человек погиб, а двое - ранены.

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