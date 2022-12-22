Суммарный залп РФ может составить от 70 до 90 ракет, отметил Мусиенко.

Новая массированная атака России может состояться в ближайшие дни.

Как прогнозирует военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, не исключено, что суммарный залп РФ при этом составит от 70 до 90 ракет, передает 24 канал.

По мнению эксперта, для атаки Россия, скорее всего, использует бомбардировщики Ту-95, "Калибры" и противокорабельные ракеты, а также применить иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

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"По состоянию на сегодня есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год", - заявил Мусиенко.

Массированная атака России 19 декабря

Кск сообщаел УНИАН, 19 декабря рсосийские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, внад Украиной уничтожили 30 из около 35 вражеских БПЛА.

После данной атаки в Киеве и в других регионах ухудшилась ситуация с отключениями света.

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