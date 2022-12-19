Россияне все еще способны проводить террор по линии соприкосновения, отметил обозреватель.

Массированные ракетные удары России будут становиться все реже и реже из-за дефицита ракетного вооружения у РФ.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что россияне сейчас вынуждены ремонтировать нерабочие советские ракеты.

"Они действительно могу стрелять еще целый год. Это правда. Другой вопрос, какие будут промежутки времени для того, чтобы использовать такие же самые объемы ракетного вооружения во время массированных ударов по территории Украины", – отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы совершить массированный удар, России необходимо накопить соответствующий боекомплект:

"Для этого должно быть не только производство, но и использование в том числе тех запасов, которые у них есть, а они истощаются. Это правда. Например, полное отсутствие производства ракет Х-22 привело к тому, что они сейчас исчерпали весь запас пригодного к использованию ракетного вооружения данной номенклатуры".

Как отметил Коваленко, сейчас россияне отправляют на ремонт ракеты этого типа, которые у них были на хранении.

Что касается, например, ракет к установкам "С-300", то их у россиян еще достаточно:

"К сожалению, очень много осталось еще со времен Советского Союза, до нескольких тысяч на складах. Террор по линии соприкосновения они смогут проводить. А что касается авиационных ударов, то они будут становиться все более редкими".

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