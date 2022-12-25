До этого в 2022 году в России официально подтвердили четыре аварии МиГ-31.

На сегодняшний день в России не производят истребители-перехватчики МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Военно-промышленный комплекс РФ может только их обслуживать и ремонтировать.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя информацию о том, что 25 декабря в Беларуси на аэродроме загорелся один из российских истребителей МиГ-31К, принимавших участие в морально-психологическом терроре украинцев.

"На сегодняшний день на истребители МиГ-31К оказывается небывалое ресурсное давление. Эти самолеты регулярно применяются российскими войсками для имитации ударов ракетами Х-47М "Кинжал". А ведь каждый такой полет - это нагрузка на двигатель и в целом - всей системы самолета, который сложно назвать новым. Истребители МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть, самому новому из них 28 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свернуто и производство двигателей Д-30Ф6", - отметил эксперт.

Коваленко напомнил, что за 2022 год в России официально подтвердили четыре аварии МиГ-31:

"Это рекорд потерь МиГ-31 в течение года, если закрыть глаза на то, что могут быть и неофициальные потери, о которых пока неизвестно".

В Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К - что сообщалось

Как писал УНИАН, в воскресенье, 25 декабря, в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" загорелся российский истребитель-перехватчик МиГ-31К. Отмечалось, что самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Всего за 25 декабря сообщалось о двух взлетах российских МиГ-31К в Мачулищах. В связи с этим в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.