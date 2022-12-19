Украина пока не может уничтожать "Кинжалы", отметили в Воздушных силах нашей армии.

Ракеты Х-47М "Кинжал", которые Россия называет гиперзвуковыми, очень для нее ценны, поскольку их мало.

РФ не может себе позволить использовать свое лучшее оружие против украинских трансформаторов, рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат УНИАН.

"Было подсчитано нашей разведкой, и Министерство обороны тоже подавало цифры, что около 40 ("Кинжалов" - Ред.) есть. Ну, 40 - это же совсем ничего для такой страны, как Россия, которая с этим "Кинжалом" носится на блюдечке по всему миру, показывает, что "у нас супергиперзвуковая ракета". На самом деле - это "Искандер" воздушного базирования, который находится на вооружении России", - отметил собеседник.

Игнат добавил, что Украина, к сожалению, пока не может сбить "Кинжал".

"…поднимает его МиГ-31 (истребитель-перехватчик дальнего действия - Ред.), поднимает его высоко довольно таки, в верхние слои атмосферы, оттуда производится пуск. За счет того, что он производится оттуда, увеличивается дальность этого "Искандера" летающего…, и соответственно растет скорость уже при заходе на цель - по баллистической траектории он летит, с огромной скоростью спускается на цель…", - добавил представитель командования ВС украинской армии.

Что стоить знать о российских ракетах "Кинжал" - важнейшая информация

СМИ писали, что РФ 18 марта впервые применила против Украины ракету "Кинжал" - якобы решила уничтожить "подземный военный склад" в городе Делятин Ивано-Франковской области.

По сведения источника агентства Reuters в Пентагоне, Россия вряд ли применяла "Кинжал", поскольку с военной точки зрения это было бессмысленно.

Российские власти утверждали, что "Кинжал" является авиационным ракетным комплексом с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Стоит отметить, что комплекс создали на базе МиГ-31.

Офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин утверждал, что "Кинжал" - это не гиперзвуковая ракета.

Справка УНИАН. "Искандер" - это семейство оперативно-тактических ракетных комплексов РФ. Оружие было принято на вооружение в 2006 году. Дальность комплекса - до 500 км, а скорость полета ракеты - 2100 м/с.

Стоит подчеркнуть, что при температуре 0 градусов скорость звука в воздухе составляет около 335 м/с, а нижней границей гиперзвуковой скорости обычно считают примерно 6000 км/ч.

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