Сообщается, что самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

В воскресенье, 25 декабря, в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" загорелся российский истребитель-перехватчик МиГ-31К, который способен запускать гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М "Кинжал".

Соответствующей информацией обладает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Отмечается, что истребитель выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Стоит отметить, что 25 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал о двух взлетах российских МиГ-31К в Мачулищах. В связи с этим в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

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Истребитель-перехватчик МиГ-31 - общая информация

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Это первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.

Истребитель разрабатывался для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Группа из четырёх самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью до 1100 километров.

Ракета Х-47М "Кинжал" - характеристики

Х-47М "Кинжал" - гиперзвуковая авиационная ракета, способная поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По данным из открытых источников, после сброса летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз.

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