Похожую по типу технику норвежские военные использовали в Афганистане.

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Этот транспорт позволит бойцам ВСУ более безопасно передвигаться на передовой.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", — сообщил министр обороны государства Бьерн Арилд Грам.

IVECO LAV III обладают хорошей подвижностью и защитой. Эти машины относятся к тому же типу техники, которая использовалась норвежскими военными в Афганистане.

Напомним, в конце июня Норвегия объявила о передаче Украине трех единиц РСЗО М270, которые способны стрелять на дистанцию от 32 до 300 километров в зависимости от боеприпасов. А в начале июля скандинавское государство пообещало выделить €1 миллиард финансовой помощи. Тем временем норвежцы присоединились к мировому флешмобу и начали собирать средства на Bayraktar для Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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