По мнению специалистов, перебои связаны с войной в Украине.

В Норвегии в последние три месяца резко возросло количество случаев нарушения GPS-сигналов в северо-восточной провинции Финнмарк, граничащей с Россией. Это приводит к проблемам в работе гражданских самолетов.

Об этом сообщил Dagbladet старший инженер Национального управления связи Норвегии Николай Джеррад.

Только за последние дни о потере GPS-сигнала сообщили четыре самолета. Всего с начала года зафиксировали 25 таких дней - это больше, чем за весь 2020 или 2021 годы.

"По нашему мнению, это связано с войной в Украине. То, что они усилились как раз перед масштабной кибератакой, может быть просто совпадением", – отметил представитель норвежского регулятора.

По его словам, источник помех расположен к востоку от границы восточной части провинции Финнмарк.

В то же время посольство России в Норвегии заявило изданию, что ему "не известно об официальных запросах", связанных с перебоями в GPS.

Как ранее сообщал УНИАН, в Российской Федерации заговорили о слежке за войной в Украине с помощью спутников. Для этого необходимо тысячи аппаратов, в РФ их только 161.

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