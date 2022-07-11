В Норвегии в последние три месяца резко возросло количество случаев нарушения GPS-сигналов в северо-восточной провинции Финнмарк, граничащей с Россией. Это приводит к проблемам в работе гражданских самолетов.
Об этом сообщил Dagbladet старший инженер Национального управления связи Норвегии Николай Джеррад.
Только за последние дни о потере GPS-сигнала сообщили четыре самолета. Всего с начала года зафиксировали 25 таких дней - это больше, чем за весь 2020 или 2021 годы.
"По нашему мнению, это связано с войной в Украине. То, что они усилились как раз перед масштабной кибератакой, может быть просто совпадением", – отметил представитель норвежского регулятора.
По его словам, источник помех расположен к востоку от границы восточной части провинции Финнмарк.
В то же время посольство России в Норвегии заявило изданию, что ему "не известно об официальных запросах", связанных с перебоями в GPS.
Как ранее сообщал УНИАН, в Российской Федерации заговорили о слежке за войной в Украине с помощью спутников. Для этого необходимо тысячи аппаратов, в РФ их только 161.
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