Средства пойдут на гуманитарную помощь, восстановление и поддержку права Украины на самозащиту.

Норвегия выделяет 1 млрд евро на помощь Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"Благодарны за новый пакет поддержки, который Норвегия решила предоставить Украине и украинцам общим объемом 1 миллиард евро. Мы это очень высоко ценим в такое сложное время. Рядом с нами реальные друзья", - сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что Норвегия не является членом Европейского Союза, но поддержала санкционный режим против России, введенный за ее агрессию.

"Санкции-это цена за эту трагическую кровавую войну. И сегодня мы обсудили с господином премьер-министром, как можем еще усилить этот процесс", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сегодня еще продолжится обсуждение с Норвегией вопросов относительно гарантий безопасности и санкционной политики.

"Нужен давление на Российскую Федерацию ради мира и ради главной цели - окончания этой войны", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Стере добавил, что Норвегия обязалась выделить 1 млрд евро на поддержку Украины и ее народа на период до конца 2022 года и в 2023 году. По его словам, в частности, за эти средства Норвегия поддержит усилия Украины в оказании гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются, поддержит восстановление и право Украины на самозащиту.

Как сообщал УНИАН, Норвегия предоставила Украине самоходные гаубицы М109А3. Дальность стрельбы этих гаубиц-до 22 км.

29 июня Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки. В частности, речь идет о дополнительных системах, вооружении и оборудовании.

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