Санкции необходимо ужесточать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты, убежденные в ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ракетах Х-101, которыми Россия обстреливала Украину в ночь на 15 августа, было примерно 30 микросхем иностранного производства.

Как отметил Ермак в Телеграмме, эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году в апреле.

"В Х-101, выпущенных в апреле, имеется примерно 30 иностранных микросхем. Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно коммуницируем с ними", - добавил он.

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Руководитель ОП подчеркнул, что правительства стран-партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем. В частности, уже были введены определенные ограничения.

Однако, по мнению Ермака, санкции необходимо ужесточать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

РФ обходит санкции

Эксперты отмечают, что несмотря на введенные сейчас санкции России все же удается получать изготовленные за рубежом детали для своего вооружения, покупая их за большие деньги. Повлиять на это можно тотальными санкциями, которые лишат Россию нефтедолларов и остановят ее экономику.

Сегодня ночью враг выпустил по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты "Калибр".

Противовоздушная оборона сбила 16 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр".

Последствия атаки почувствовали на себе сразу несколько регионов Украины. В частности, под вражеский удар попали двор детского сада во Львове и жилые дома, центр Луцка и предприятие, а также населенные пункты Черкасской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

В частности, на Волыни в результате ракетного удара погибли трое работников предприятия, еще трое - ранены.

А во Львове известно о почти 20 раненых, большинство из которых получили повреждения от обломков стекла.

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