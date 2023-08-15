Под вражеский удар попали детский сад, медучреждение, жилые дома и ряд предприятий сразу в семи областях Украины.

В Офисе президента рассказали о последствиях и жертвах ночной массированной ракетной атаки российских оккупантов по Украине.

Под вражеский удар попали двор детского сада во Львове и жилые дома, центр Луцка и предприятие, а также населенные пункты Черкасской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, сообщил заместитель главы ОП Алексей Кулеба.

В частности, на Волыни в результате ракетного удара погибли трое работников предприятия, еще трое - ранены. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки.

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Во Львове же обломки ракет упали на жилые многоэтажки, пострадали люди и повреждены дома вокруг. Кроме того, в двух селах недалеко от Львова повреждены 10 домов и транспортные средства. Предварительно известно о 10 пострадавших.

В Ивано-Франковской области обломки ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, в результате чего повреждены также две хозяйственные постройки рядом.

Кроме того, в Днепре в результате прилетов на одно из предприятий ранения получили двое его работников. Также поврежден спортивный комплекс, где ежедневно занимаются дети.

В Черкасской области под прицел российских оккупантов попал город Смела. Там среди пораженных объектов, в частности, и территория медучреждения. Повреждены также сети водо- и теплоснабжения, поэтому часть города сейчас без воды.

Кулеба отметил, что сейчас на местах в областях работают начальники ОВА и находятся все необходимые службы.

"Попытки россиян ежедневно и каждую ночь посеять панику и террор, обстреливая наши мирные громады - лишь подтверждение нечеловеческой сущности оккупантов. Мы видим, что врага интересуют детские сады, больницы и многоэтажки. Поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги", - призвал замглавы ОП.

Он подчеркнул, что украинцев пытаются запугать, однако они еще сильнее сопротивляются.

Ракетный удар по Украине 15 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, около 4 утра 15 августа россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования, выпустив не менее 28 крылатых ракет разных типов.

В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты "Калибр".

Тревога звучала по всей территории Украины, а силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели во многих регионах. В результате удалось уничтожить 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

В то же время, по Днепропетровской и Запорожской областях враг ударил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

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