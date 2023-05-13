Столицу атаковали "шахеды" / фото ua.depositphotos.com

Этой ночью в небе над Киевом были сбиты все российские дроны иранского производства Shahed

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. "Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты. Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы Shahed. Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены!",- подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко. 

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны. 

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"Очередной раз наши защитники отработали отлично! В столице разрушений и травмированных не зафиксировано. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - отметил Попко. 

Ночная атака на Киев

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Известно, что в Киевской области работали системы ПВО. 

В Киевской области российский беспилотник упал на жилой дом. 

В Хмельницкой области российским оккупантам удалось поразить объект критической инфраструктуры. Подробности пока не раскрываются.

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