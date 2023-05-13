В Киеве разрушений и травмированных не зафиксировано.

Этой ночью в небе над Киевом были сбиты все российские дроны иранского производства Shahed.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. "Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты. Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы Shahed. Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены!",- подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны.

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"Очередной раз наши защитники отработали отлично! В столице разрушений и травмированных не зафиксировано. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - отметил Попко.

Ночная атака на Киев

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Известно, что в Киевской области работали системы ПВО.

В Киевской области российский беспилотник упал на жилой дом.

В Хмельницкой области российским оккупантам удалось поразить объект критической инфраструктуры. Подробности пока не раскрываются.

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