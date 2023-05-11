Первый эшелон создан за счет мобильных огневых групп, на вооружении второго эшелона - зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия.

Для защиты от российских атак противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования.

Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook. В частности, он подробно рассказал о двух эшелонах ПВО столицы.

По его словам, первый эшелон создан за счет мобильных огневых групп, задачей которых является уничтожение воздушного противника на наиболее угрожаемых направлениях.

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"На их вооружении находятся ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Avenger", ЗСАУ "Gepard 1А2", ВСУ "Шилка", DM "Stinger", ПЗРК "Piorun", ПЗРК "Игла-1", ПЗРК "Стрела-2", ПЗРК "Stinger", ПЗРК "Martlet", ПЗРК RBS-70, ЗУ-23 и т.д.", - отметил Наев.

В то же время второй эшелон создан за счет подразделений Воздушных Сил ВС Украины. На их вооружении-зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия ЗРК С-300П, "Бук-Ml", С-125, ЗРК "НАСАМС", ЗРК "IRIS-T", ЗРК "Crotale" и др.

Наев также отметил, что будущее наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха будет реализовываться как за счет получения вооружения и военной техники от стран-партнеров, так и от национальных предприятий ОПК.

"Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей", - отметил он.

Атаки на столицу

В последнее время участились атаки оккупантов на Киев. Они направляют на столицу и дроны, и ракеты, но почти все их сбивает украинская ПВО.

В частности, в ночь на 9 мая оккупанты запустили по Киеву около 15 ракет Х-101, все они были сбиты.

А в ночь на 8 мая Россия направила по Киеву 35 "Шахедов", по словам мэра Киева Виталия Кличко, это была самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения. Однако ни один из дронов не достиг своей цели, все они также были уничтожены.

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