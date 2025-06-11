В Харькове возросло количество погибших и раненых, - Зеленский

Он отмечает, что Россия каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления на нее мало.

В Харькове возросло количество погибших и раненых в результате очередного удара России. Как отметил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "Шахедов".

"Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в городе было много пожаров, но спасатели из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно сработали.

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"Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это зависит прежде всего от Соединенных Штатов Америки и других лидеров мира, и что каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать.

Атака на Харьков - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июня Россия в очередной раз атаковала Харьков ударными беспилотниками. Были повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты.

Сообщалось, что в результате вражеских ударов погибли два человека, а количество раненых достигло уже 54 человек.

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