Виталий Кличко отметил, что мужчину привалило плитой.

Сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций пострадал во время ночной атаки российских дронов на Киев. Его завалило плитами.

"Спасателя службы ГСЧС во время выполнения своих обязанностей завалило плитами. Однако врачи говорят, что все под контролем", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

Городской глава напомнил, что все дроны, запущенные по столице Украины, были успешно сбиты, но обломки повредили машины и крыши жилых домов в некоторых районах.

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"К сожалению, и у нас есть потери. Один человек погиб. Два человека сейчас находятся в больнице - женщина, находится в реанимации", - подытожил Кличко.

Ночная атака России на Киев - что известно

В ночь на 28 мая российские оккупанты устроили новую массированную атаку иранскими дронами-ккамикадзе по городам Украины. Захватчкики запустили 54 беспилотника, прежде всего - по Киеву и области. Бойцы сид противовоздушной обороны сбили 52 дрона.

В то же время сообщалось, что из-за падения обломков в разных районах Киева зафиксированы разрушения. Кроме того, в результате атаки один человек погиб, а еще двое получили травмы.

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