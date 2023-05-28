Сегодняшняя ночная атака более полусотней "Шахедов" со стороны России является очередным подтверждением того, что Иран стал ключевым союзником России в войне против Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Зло всегда нуждается в четких оценках. Сегодняшний Иран является террористическим режимом, представляющим угрозу для Европы и Ближнего Востока. Его ядерные эксперименты несут риски всему миру", - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что Тегеран стал ключевым союзником Москвы в этой войне, сознательно поставляя ей оружие для атак по гражданским городам. По его словам, сегодняшняя ночная атака на Киев более полусотней "Шахедов" - в День города - очередное красноречивое подтверждение этой истины:
"Говоря юридическим языком: Иран делает это с прямым умыслом и осознавая последствия своих действий. А последствия обязательно будут. Именно поэтому президент вносит в парламент проект постановления о введении санкций в отношении Ирана на 50 лет. Украина и в дальнейшем будет продолжать называть вещи своими именами. Официальному Тегерану же сегодня хочу напомнить базовые законы бытия, в частности закон бумеранга. Пусть вас не смущает иллюзия географической удаленности или ложное понимание приоритетов Украины сегодня. Выпущенный однажды "Шахед" обязательно найдет путь к своему производителю".
Ночная атака БПлА на Украину-что известно
Ночью по Украине было запущено 54 БпЛА, прежде всего - по Киеву и области. Силы обороны сбили 52 из них. Однако в результате падения обломков дронов в разных районах Киева зафиксированы разрушения, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.