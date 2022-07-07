Ночные атаки на регион происходят уже несколько дней подряд.

В ночь с 6 на 7 июля российские оккупанты вновь нанесли удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"Ночь тревог и обстрелов. Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община", - отметил он.

Глава ОВА сообщил, что пострадавших нет, но частично обесточен населенный пункт.

"В Марьянском повреждена линия электропередач. Деревня частично без света. ... В других районах области на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.

Заметим, этой ночью на Днепропетровщине дважды раздавался сигнал воздушной тревоги - с 01:20 до 01:52 и с 03:05 до 04:03.

Как писал УНИАН, враг на протяжении последнего времени ежедневно обстреливает Днепропетровскую область.

5 июля РФ ударила по городу и области семью ракетами в одном из населенных пунктов был "прилет".

6 июля оккупанты попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном. Также под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов.

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