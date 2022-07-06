Враг стреляет по мирным городам из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов.

В Днепропетровской области оккупанты попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном.

Об этом сообщил в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в Великой Костромке стреляли по одной из улиц, а также попали в сельхозпредприятие, где загорелись склады с зерном. При этом Вилкул отметил, что силами спасателей пожар потушен и "людей не задело".

"Огневое влияние орков сохраняется последние дни очень жесткое по всей линии соприкосновения. В частности, враг вел обстрелы Осокоровки, Добрянки, Потемкино, Ивановки и других населенных пунктов. Бьют из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и миномётов", - сообщает он.

Вилкул сказал, что в Криворожском районе 5 июля оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. По его словам, в городе Зеленодольск попали по дачному массиву.

Как сообщал УНИАН, В Днепропетровской области 4 июля вражеские обстрелы привели к пожару на полях, сгорело 90 га озимого ячменя.

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