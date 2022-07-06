Стреляли прямо по селу Шестерня.

В Днепропетровской области российские оккупанты снова ударили по Криворожскому району.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская громада. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов", - отметил он.

Резниченко уточнил, что на этот раз обошлось без жертв. Также он добавил, что "в других районах области в эту минуту спокойно".

Как сообщал УНИАН, вчера утром оккупанты выпустили по Днепропетровщине семь ракет. По данным Резниенко, шесть вражеских ракет сбили над Днепром и Синельниковским районом. Обломки одной из ракет упали в Днепре, началось возгорание. К счастью, спасателям удалось быстро потушить огонь, обошлось без жертв.

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