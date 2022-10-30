Обошлось без пострадавших.

Ночью враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не дали покоя Никопольщине и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших. В городе искорежены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Огнеборцы с пламенем справились. Серьезно повреждены машины предприятия", - рассказал он.

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Резниченко также отметил, что в других районах области на эту минуту спокойно.

Ситуация на фронте - что известно

29 октября в Военно-Морских силах ВСУ предупредили, что с Черного моря Украине грозит гораздо больше "Калибров". Россияне одновременно могут запустить 32 ракеты.

Пр этом за сутки 29 октября оккупанты нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов по территории Украины. Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка на Херсонщине.

В то же время с 24 февраля российская армия потеряла около 70250 оосбового состава.

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