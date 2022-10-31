Еще одна женщина получила ранение.

Оккупанты выпустили по марганцу 40 снарядов из "Градов". В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь массированных обстрелов. Россияне атаковали РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. На Никопольщине под огонь попала Марганецкая община. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из российских "Градов". Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина ранена. Она в больнице", - рассказал он.

Видео дня

По словам Резниченко, в городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Разрушены местный лицей, административное здание, машины и линии электропередач.

Он также сообщил, что в Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры.

"Серьезные разрушения. Работают все службы", - добавил Резниченко.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Утром 31 октября по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал УНИАН, после атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В Харькове зафиксировано два "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. После российских ракетных ударов по городу временно не ходят трамваи и троллейбусы. По городу курсируют автобусы. Также В Харькове остановилось метро.

Также враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры на Черкасщине.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.

На Винничине сбит русский ракета упала на гражданские объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: