Российский президент Владимир Путин отказался отводить войска из Херсонской области, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
В частности, по их словам, Путин отверг просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, так как это стало бы унизительным публичным поражением для него. Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.
Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Неприятие Путиным вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, которые были отрезаны от снабжения.
Помимо блокировки отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области - он выступает против отступления в этом месте, так как не хочет давать президенту Владимиру Зеленскому что-либо, что выглядит как победа.
Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся в мнениях относительно реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие же - что указания главы Кремля можно выполнить.
Война в Украине: последние новости
Несколько недель назад российской армии в результате молниеносного удара ВСУ пришлось бежать из Харьковской области.
В ответ на военное поражение Кремль сделал перестановки в структуре командования, а Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране численностью до 300 тысяч человек.
Это, по мнению западных экспертов, является неопровержимым доказательством сложного положения РФ на поле боя. У России нет достаточных ресурсов, чтобы принять и обучить такое количество новобранцев.
А 22 сентября президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.
"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент.