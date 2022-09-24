Путин отверг просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, так как это стало бы унизительным публичным поражением для него.

Российский президент Владимир Путин отказался отводить войска из Херсонской области, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В частности, по их словам, Путин отверг просьбу своих командиров об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, так как это стало бы унизительным публичным поражением для него. Путин сосредоточен на победе любой ценой и говорит командирам, что стратегические решения на местах должен принимать лично он.

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Хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность, заявили американские официальные лица. Неприятие Путиным вывода войск из Херсона привело к снижению морального духа среди военных, которые были отрезаны от снабжения.

Помимо блокировки отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение усилия по укреплению обороны оккупантов на левом берегу реки Оскол в Харьковской области - он выступает против отступления в этом месте, так как не хочет давать президенту Владимиру Зеленскому что-либо, что выглядит как победа.

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры расходятся в мнениях относительно реакции на контрнаступление Украины, некоторые считают, что нужно сопротивляться директивам Путина, другие же - что указания главы Кремля можно выполнить.

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Несколько недель назад российской армии в результате молниеносного удара ВСУ пришлось бежать из Харьковской области.

В ответ на военное поражение Кремль сделал перестановки в структуре командования, а Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране численностью до 300 тысяч человек.

Это, по мнению западных экспертов, является неопровержимым доказательством сложного положения РФ на поле боя. У России нет достаточных ресурсов, чтобы принять и обучить такое количество новобранцев.

А 22 сентября президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент.

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