По словам начальника объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, это то же самое "пушечное мясо", о котором уже столько проговорено.

Недавно мобилизованных российских оккупантов на южном фронте еще не обнаружено.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Скорее всего, влияние будет количественное, а не качественное. Это то же самое "пушечное мясо", о котором уже столько проговорено. Поскольку эти люди (недавно мобилизованные россияне - УНИАН) не прошли соответствующего обучения. Хотя в определенной степени - это нам на руку", - отметила она. Видео дня

Гуменюк добавила, что таким образом Россия будет наполнять количественно свои подразделения и "латать дыры", вызванные боевыми потерями.

"Максимально "свежих" мобилизированных мы еще не зафиксировали, но может они еще не созрели до той мысли, что надо складывать оружие и переходить под эгиду международного гуманитарного права", - сказала она.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

Вас также могут заинтересовать новости: