Министр отметил, что Украина ценит поддержку Турции, в том числе и дипломатическую.

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, были обсуждены преступления России против Украины.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на передовой и военные преступления России против мирных украинцев.

"Обсужден с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подробности о ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, которую оказывает Турция, включая политическую и дипломатическую", - говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган и Резников обсудили возможность эвакуации из Мариуполя, особенно раненых мирных жителей. Министр поблагодарил турецкого лидера за гуманитарную помощь гражданам Украины, бежавшим в Турцию от российской войны.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

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