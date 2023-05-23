Ни сам директор КБ "Вымпел", ни члены его семьи не находятся под санкциями.

Несмотря на введенные западными странами санкции против чиновников РФ, многих из них это не коснулось - дочь директора российского ракетостроительного бюро учится в США и ездит по всему миру.

Так, издание "Медуза" опубликовало материал "Команды Навального", в котором расследуется информация о семье директора оборонного КБ "Вымпел" Николая Гусева. Это бюро разрабатывает ракеты для воздушных целей и производит ракеты для нанесения ударов по целям на земле.

В расследовании отмечается, что 20-летняя дочь Гусева с 2021 года живет в США и учится в университете Майами, где год обучения стоит около 60 тысяч долларов.

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"Девушка увлекается гольфом и играет в него по всему миру. В Майами она живет в 70-метровой квартире, аренда которой стоит около 3500 долларов", - говорится в расследовании.

Также в расследовании говорится об обширном автопарке семьи Гусевых — двух "мерседесах" самого директора, "ягуаре" его жены, и "роллс-ройсе", полученном падчерицей на день рождения

Подчеркивается, что ни сам Николай Гусев, ни члены его семьи не находятся под санкциями.

Санкции против России - последние новости

Западные страны продолжают вводить новые санкции против России. Так, Великобритания 19 мая объявила новый пакет санкций, в который вошли 86 человек и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ.

Кроме того, ЕС в своем 11-м пакете санкций планирует сосредоточиться на предотвращении обхода Россией уже введенных санкций.

Также США добавили 71 компанию в антироссийский "черный список".

О новых санкциях объявила также Австралия. Они коснутся в частности, таких российских компаний-гигантов, как "Роснефть", "Северсталь", крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс" и других.

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