США добавили 71 компанию в "черный список" в связи с расширением санкций G7 в отношении России.

В связи с расширением санкций G7 в отношении России, США добавили 71 компанию в "черный список". Решение было принято в связи с поддержкой данными компаниями агрессора.

Как сообщает Reuters, в "черный список" вошли 69 российских организаций и по одной из Армении и Кыргызстана. Министерство торговли США одновременно сообщило об усилении экспортного контроля и распространении его на нефтяные и газовые проекты в России и Белоруссии, а также на предприятия, ремонтирующие самолеты и выпускающие запчасти к ним, пороховые, тракторные и автомобильные заводы, верфи и инженерные центры в России.

Сообщается, что эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны подорвать промышленную базу России и ее способность выдерживать войну.

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Санкции США против агрессора

24 февраля 2023 года США расширили санкции против России. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица РФ. Под ограничения, попали металлургический и горнодобавающий сектора российской экономики.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций еще более 10 финансовых учреждений РФ, включая один из десяти крупнейших банков по стоимости активов. В санкционный список также были включены инвестиционные компании и организации, производящие или импортирующие углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

19 мая 2023 года сообщалось о том, что США в рамках нового антироссийского санкционного пакета введут ограничения для 300 компаний, судов и самолетов. Санкции будут направлены против финансовых посредников агрессора, кроме того, в "черный список" внесут компании из Европы, Ближнего Востока и Азии.

G7 и запрет экспорта из России

25 апреля 2023 гола стало известно о том, что в G7 сопротивляются плану США запретить весь экспорт товаров в Россию. ЕС и Япония выступили против. В Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполномой.

19 мая 2023 года Bloomberg сообщал о том, страны Большой семерки (G7) отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, приняв в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки.

19 мая 2023 года в G7 договорились ужесточить ограничения для РФ. В "Большой семерке" заявили, что "ограничат доступ России к своим экономикам" и расширят свои действия для обеспечения ограничения экспорта всех товаров, критически важных для поддержания агрессивной войны России. Речь идет об экспорте промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины.

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