Ровно половина жителей Болгарии назвали виновницей войны РФ, 26% – Запад, 12% – Украину.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины только 51% жителей словакии считают Россию виновной в войне в Украине.

Об этом говорится в материалах по результатам опроса братиславского аналитического центра GLOBSEC.

Согласно результатам опроса 48% венгров считают, что виновата РФ, 19% – что Запад "спровоцировал Россию", 18% – что это Украина "ущемляла русскоязычных".

Ровно половина болгар назвали виновницей РФ, 26% – Запад, 12% – Украину.

51% словаков считает виноватой РФ, 28% – Запад, 16% – Украину.

В Румынии каждый четвертый (26%) назвал виноватым Запад.

Меньше всего считающих виноватой Украину в Польше (2%), Чехии (5%), Литве (5%) и Румынии (6%).

Самые решительные убеждения в том, что вина – на России, зафиксированы в Польше (87%), Чехии (78%) и Литве (74%).

Наибольшее количество тех, кто не уверен в виновности той или иной стороны (респонденты, указывающие, что они "не знают" или отказываются отвечать), – в Болгарии и Литве (по 12%), а также в Венгрии и Латвии (по 16%).

Исследование в форме компьютеризированного телефонного опроса проводилось в марте 2022 года среди 1000 граждан в каждой стране.

Война в Украине и шестой пакет санкций против РФ:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий.

2 июня 2022 года президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

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