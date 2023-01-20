Потеря этого направления украинскими войсками может обернуться настоящей катастрофой для Украины в этой войне, говорят немецкие разведчики.

Успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины в этой войне, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

К такому анализу склоняется служба разведки Германии и предупреждает, что сейчас Россия бросает вперед все свои силы для достижения преимущества на этом участке фронта, отмечает в своей колонке Spiegel.

При этом разведчики говорят, что армия РФ по-прежнему не обращает внимания на значительные потери со своей стороны.

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"Россия в настоящее время бросает солдат вперед, как пушечное мясо, и большие потери собственных сил, очевидно, не играют никакой роли в военной тактике россиян", — заявила разведка ФРГ.

Сообщается, что потери сторон в боях возле Бахмута немецкая спецслужба обсудила в рамках одного из секретных заседаний в Бундестаге. В ходе обсуждения была озвучена информация о том, что дневные потери Украины в боях под Бахмутом составляют трехзначное число. При этом официальных доказательств по этому поводу разведка не предоставила.

Потери РФ под Соледаром и Бахмутом

Ранее бойцы ВСУ рассказали о боях с оккупантами, которые продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять Бахмутский участок фронта под свой контроль. Говорят, что они оставляют своих раненных и погибших замерзать прямо на поле боя.

Также о тяжелых боях на этом направлении заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он сравнил их с так называемой "верденской мясорубкой" из-за огромных потерь со стороны оккупантов.

При этом бывший советник ОП Алексей Арестович заметил тенденцию, что количество пленных россиян под Соледаром увеличилось. Это свидетельствует об их неудачах в прямых столкновениях с ВСУ.

Представитель Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый также рассказал о "самоубийственной" тактике россиян в Соледаре.

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