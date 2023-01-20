Задача оккупантов - отодвинуть подальше украинскую артиллерию для того, чтобы она не доставала до железной дороги и не перерезала пути снабжения на этом направлении.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал подозрительные "телодвижения" российских войск, которые начались на тактическом уровне на Запорожском направлении (в районе Орехово), а также рассказал о ситуации под Соледаром и Бахмутом.

Как он отметил в комментарии российскому блогеру Марку Фейгину, там действительно есть определенные "шевеления" со стороны оккупантов: сейчас их главная задача - отодвинуть подальше украинскую артиллерию для того, чтобы она не доставала до железной дороги.

Речь идет об условном направлении Волноваха-Мелитополь-Токмак, на котором ВСУ наносят болезненные удары и режут логистику россиян. Вместе с тем украинцам не стоит думать о повторном "взятии Запорожья".

"Задача никакая не наступательная. Ни о каком взятии Запорожья, Камышевахи и прочего не идет и близко. Они не способны этого сделать. Это попытка немного сдвинуть артиллерию хотя бы на несколько километров, чтобы она перестала доставать", - заявил Арестович.

Также он прокомментировал ситуацию под Бахмутом и Соледаром. Там сейчас идут тяжелые бои, как и в Авдеевке и Марьинке. По словам экс-советника ОП, это по-прежнему одно из главных направлений, на котором противник сосредоточил свой удар. Туда Россия стянула свои кадровые войска: спецназ, десантников, наемников ЧВК, однако ВСУ стоят там на смерть, как и на всех украинских территориях.

Арестович отмечает, что значительно увеличилось количество пленных РФ под Соледаром, что говорит о неудаче россиян в прямых столкновениях.

"Увеличилось количество пленных под Соледаром. На самом деле Соледар – это лишь один из узлов большого района обороны. Там сейчас идут бои и стали показывать очень много пленных. А что такое пленные? Это значит ближние бои, неудачные бои для противника", - сказал он.

При этом российское руководство провалило пополнение мобилизованными на активных участках фронта: Кремль запугивал Украину тысячи и десятками, но по факту произошли лишь тактические улучшения, на уровне 5-6 батальонно-тактических групп.

БТГ такого рода есть на Лиманском направлении, идет постоянное пополнение направления Соледар-Бахмут и чуть дальше, почти также на Токмаковском направлении, возле Орехово и в районе Авдеевки.

"Это не тысячи и десятки тысяч, которые мы ожидали. Это пополнение в составе 1-2 батальонных перебросов. В каком-то смысле, можно сказать, что они тактически перегруппировались на определенных направлениях фронта. Но это тактические улучшения, а не наступление", - констатировал Арестович.

Ситуация на фронте

Украинские защитники в течение последних суток нанесли несколько десятков ударов по скоплениям российской техники и живой силы. Согласно сводке Генштаба, наша авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также удалось уничтожить три БпЛА типа "Ланцет-3.

Сейчас враг сосредоточил основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на утро 20 января, ВСУ отбили все атаки оккупантов на Соледар и Бахмут.

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