20 мая 2024 года истекает пять лет со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Для российских спецслужб эта дата имеет особое значение. Как минимум с ноября прошлого года против Украины развернута агрессивная дезинформационная кампания, призванная дестабилизировать центральную власть.

Центральная идея, которую враг пытается внушить украинцам, заключается в том, что по завершении пятилетней каденции президент Украины потеряет свою легитимность и превратится в "узурпатора". В мае 2024 года усилия российской пропаганды достигли пика: не имея сил достичь стратегических успехов на фронте, Москва стремится посеять хаос в тылу.

Еще одна цель врага - посеять сомнения в легитимности украинского руководства с приближением Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Значение этого события для Украины трудно переоценить: именно там будет обсуждаться формула справедливого мира, предложенная Зеленским. Поэтому Москва уже сейчас прилагает большие усилия, чтобы обескуражить как можно больше государств участвовать в саммите, а остальные настроить скептически относительно предложений Киева. Поэтому упомянутая дезинформационная кампания ведется не только в Украине, но и во многих странах мира.

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По своему содержанию данная кампания является многоуровневой. Псевдоаргументы юридического характера выглядят наиболее уязвимыми, ведь все точки над "і" уже давно расставлены: отсрочка президентских выборов и продление полномочий Зеленского разрешены действующим законодательством и не противоречат Конституции Украины.

Не противоречат они и здравому смыслу, ведь общенациональное голосование стоило бы более 5 млрд грн, а эти деньги сейчас гораздо нужнее в оборонной отрасли. Да и как организовать безопасную процедуру выборов в условиях постоянной угрозы массированных обстрелов?

На самом деле дата инаугурации - лишь формальный повод для того, чтобы сфокусировать общественное недовольство на личности президента. Над тем, чтобы такое недовольство раздуть, российская пропаганда работает очень настойчиво. Анализ основных месседжей и нарративных треков, которые Москва "разгоняет" в нашем информационном пространстве, показывает следующую картину:

Во-первых, враг спекулирует на ограничениях военного времени, пытаясь представить их как признаки "диктатуры": мол, украинцы хотели в Европу, а попали в Северную Корею, где "узурпатор" своевольно "запретил выборы". Целевая аудитория таких циничных манипуляций - те, для кого демократия является неоспоримой ценностью.

Во-вторых, враг спекулирует патриотическими чувствами, пытаясь представить Зеленского как "предателя" или "несостоятельного президента", не способного привести Украину к победе. Для аудитории, которая, наоборот, испытывает усталость от войны, у пропаганды есть противоположный набор месседжей: мол, Зеленский готов воевать "до последнего украинца" ради собственных "наполеоновских амбиций".

В-третьих, Москва изо всех сил стремится испортить личный имидж Зеленского, чтобы сформировать у общества устойчивое личное неприятие президента. Этой цели служат фейки о том, что Зеленский, мол, врет собственному народу, что он наркоман, что его семья обогащается на войне и тому подобное. Этой цели служат также вульгарные карикатуры, смонтированные фото, искаженные цитаты, дипфейки, которые российская пропаганда производит в промышленных масштабах.

Конечно, со стороны это выглядит абсурдно: с чего бы это оккупант так озабочен состоянием украинской демократии, судьбой государства и личными качествами нашего президента? Но недооценивать врага опасно. Времена, когда российские боты писали об "адских муках" и вызывали лишь смех, давно прошли. Сейчас российские спецслужбы камуфлируют пропаганду под "голос народа", пользуясь всеми возможностями, которые предоставляют современные технологии.

Впрочем, своей цели Москва не достигнет. Несмотря на трудные обстоятельства военного времени, украинское общество не потеряло здравого смысла. Его невозможно заставить поверить в то, что главный враг украинцев находится на Банковой, а не в Кремле.

Кроме того, пропагандистские усилия России наталкиваются на эффективное сопротивление со стороны институтов, которые занимаются отражением информационных атак. Поэтому 20 мая будет для россиян очередным днем разочарования: никакого "народного бунта в Киеве" они не увидят ни тогда, ни после. Что же касается международной плоскости, саммит в Швейцарии все равно состоится и станет шагом к справедливому миру, что бы об этом ни думали в Москве.

Этот материал подготовлен в рамках "Всеобъемлющей информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации", которая внедряется УНИАН и SmartAngel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции и не обязательно отражает позицию ЕС.

Максим Вихров, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности