Канцлер надеется, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что запланированный на следующий саммит мира по Украине станет большим шагом.

Об этом он сказал во время дискуссии, организованной Redaktionsnetz Deutschland (RND) в Потсдаме, сообщает Tagesschau.

"Даже если там пока не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом. Из этого можно было бы развивать дальше", - отметил Шольц. Видео дня

Шольц также выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай также были там", - добавил Шольц.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня. Он организован по инициативе украинской стороны и состоится в Швейцарии. Россию не пригласили на Саммит мира. В МИД Украины отмечали, что есть два способа, которыми россиян можно заставить добросовестно действовать - добиться успехов на поле боя или создать коалицию стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

Ранее Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех". Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на саммите мира.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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