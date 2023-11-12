Зависимость от фронтовых ударов под командованием пехоты наносит ущерб другим подразделениям.

Из-за больших потерь техники на поле бои и недостатка обученного персонала, оккупационная армия все чаще опирается на пехоту во время штурмов.

Как сообщают американские аналитики в отчете ISW со ссылкой и российского милблогера, практика проведения тактических наступлений с целью штурма укреплений ВСУ в лесных массивах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву где-либо на фронте. По его словам, РФ не может подготовить достаточное количество персонала для интенсивного фронтового наступления, необходимого для значительного продвижения.

Другой "военкор" настаивает, что российские военные вот-вот переживут "настоящий ренессанс пехотного боя", поскольку вблизи линии фронта становится меньше танков, боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР).

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Первый не оценил комментарий о "возрождении пехоты" и ответил, что это лишь отрицательное отражение потерь российской техники и плохой координации на передовой, что повлекло зависимость от тактики штурма.

Telegram-канал, связанный с российским спецназом, также пожаловался на ситуацию. Как он пояснил, зависимость от фронтовых ударов под руководством пехоты наносит ущерб всем подразделениям спецназа, которые дислоцируются в Украине. Они просто не предназначены для проведения таких штурмов под руководством стандартной российской мотострелковой пехоты. При этом некоторые российские источники явно разочарованы последствиями неправильного применения таких элементов спецназа.

"Ранее ISW отмечала, что российские силы все больше полагаются на такие фронтовые атаки под руководством пехоты, вероятно, чтобы компенсировать нехватку должным образом подготовленного персонала и из-за массовых потерь техники. Похоже, что российский Генштаб в значительной степени полагается на фронтальные наступления как преобладающую тактику в Украине как важную часть российского решения проблем "военного паритета", - считают аналитики.

Война в Украине - потери РФ

Как ранее сообщал УНИАН, Россия потеряла в Украине около 310 тыс. 650 своих военных. Одним из самых горячих направлений фронта остается Авдеевский. Там, по последним данным, враг во время штурмов потерял: более 100 российских танков, около 50 артиллерийских систем, семь самолетов Су-25, около 10 тысяч человек.

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