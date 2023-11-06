Аналитики Defence24 посчитали, сколько Россия реально создала новых дивизий в 2023 году. Статистика играет не в пользу новых обещаний Кремля.

В структуре армии РФ в 2023 году, вероятно, не создали ни одной новой дивизии морской пехоты на базе существующих бригад.

Это ставит под сомнение обещания Кремля и бывшего лидера РФ Дмитрия Медведева создать новый армейский корпус с флотилией общим количеством "пополнения" на 7 дивизий, 19 бригад и 49 полков уже в 2024 году.

Пока нет ни одного доказательства в пользу того, что Россия имела какой-то успех по формированию дивизий морской пехоте, также ни одну из "новых" мотострелковых дивизий армии РФ нельзя считать на 100 укомплектованной, акцентируют аналитики польского портала Defence24. Хотя подобное обещание по усилению сил Россия уже озвучивала в планах на 2023 год.

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Амбициозное заявление о создании нового армейского корпуса заместитель главы Совбеза РФ озвучил 25 октября текущего года. В то же время представитель Кремля не конкретизировал планов о том, будут ли создаваться соответствующие силы "с нуля", или РФ планирует развернуть новые формирования на базе уже существующих сил.

В конце 2022 года в Минобороны России заявляли о намерении пополнить ВС РФ 17 новыми дивизиями. Из них 7 мотострелковых и 5 дивизий морской пехоты анонсировали, как "новые" формирования, созданные на базе уже существующих бригад. Остальные - 3 мотострелковые и 2 десантно - штурмовые дивизии - Россия обещала создать "с нуля".

Аналитики оценили данные, которые есть в открытом доступе, о новых армейских образованиях в России. РФ, действительно, имеет несколько сдвигов: за 2023 год агрессор дал старт созданию двух десантно-штурмовых дивизий (речь идет о 44-й и 104-й дивизиях). Однако нюанс заключается в том, что для их формирования РФ использовала мобилизационный ресурс, который за счет призывников создала еще в 2022 году.

В то же время нет никаких данных о том, что россияне смогли создать хотя бы одну дивизию морской пехоты, хотя обещали на 2023 год таковых целых 5. Относительно "новых" мотострелковых дивизий ситуация тоже "туманная": можно предварительно утверждать, что РФ в текущем году привлекла к боям с ВСУ до 10 новых мотострелковых дивизий. Но более конкретных данных о них нет в открытом доступе, поэтому окончательное количество таких формирований под вопросом.

Портал Defence24 перечислил перечень "новых" мотострелковых дивизий РФ, замеченных в боях с Украиной. Это 11-я, 12-я, 47-я и 51-я, 57-я и 61-я, 62-я и 63-я, 70-я и 295-я дивизии.

Аналитики считают, что, в любом случае, ни одну из них нельзя назвать на 100% укомплектованной по количеству штата.

В свою очередь, украинский портал Defense Exepress публиковал основную организационную структуру мотострелковых дивизий ВС РФ для общего понимания ситуации:

Поскольку выполнение плана России по усилению армии в 2023 году по некоторым показателям, например морская пехота, показало "ноль", трудно оценивать успешность реализации новых анонсов Кремля на 2024 год. Не понятно, какое количество дивизий и формирований, озвученных Медведевым, РФ может создать на ново, что планирует развернуть на базе существующих подразделений, а на исполнение каких обещаний снова "закроет глаза".

Эксперт проанализировал, сколько ракет имеет в запасе Россия

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил, сколько ракет может держать Россия в запасе для новых ударов по Украине. По данным нашей разведки (ГУР), речь идет об ориентировочном количестве в 845 боеголовок. Среди них больше всего ракет "Искандер" - их Россия имеет на уровне 290 модификаций.

Коваленко считает, что в период обстрелов Украины (2022-2023 год) Россия уже потратила примерно 954 ракеты. Сейчас у нее есть на вооружении еще 160 пусковых ОТРК "Искандер" и немалое количество других видов оружия.

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