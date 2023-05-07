Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, считает Владимир Гаврилов.

Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Владимир Гаврилов предполагает крах России после украинского контрнаступления.

Чиновник в интервью The Independent заявил, что удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению. По его мнению, для России нет военного решения в этой войне, а наоборот - оккупантов ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время.

"Мы начнем наше контрнаступление, когда и где - сейчас не имеет значения. Когда это произойдет, Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете...я не удивлюсь, если однажды, возможно, в этом или следующем месяце, мы увидим что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии, ее экономики", - сказал Гаврилов.

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Контрнаступление ВСУ - последние новости

Министр Резников ранее убеждал, что подготовка к наступательным операциям ВСУ "на финишной прямой".

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО, предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления, которое будет иметь ужасные последствия.

В конце апреля стало известно, что Украина во время нового контрнаступления планирует освободить Крым. Планы украинской власти озвучил президент Владимир Зеленский.

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