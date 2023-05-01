Начало контрнаступления зависит от ситуации на поле боя и решения военного руководства Украины.

Подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово. Об этом рассказал министр обороны Украины Олесий Резников во время интервью в эфире информационного телемарафона.

"Я не просто надеюсь, что верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно (контрнаступление - УНИАН) было удачно. Потому что если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба: от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видов родов, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано", - заявил он.

Резников назвал три ключевых фактора для удачного контрнаступления: наличие вооружения, подготовленные и обученные защитники, знающие свой план, и обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.

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"На сегодня мы выходим на эту "финишную прямую", когда можно сказать "да, все готово", а дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно как, где и когда", - отметил министр обороны Украины.

Контрнаступление ВСУ - главное по состоянию на 1 мая 2023

Запад усиленно готовит украинскую армию к контрнаступлению, который, по словам президента Владимира Зеленского, будет включать и освобождение Крыма.

Сейчас, по понятным причинам, неизвестно, когда и где начнется масштабная операция по деоккупации территорий, но Запад считает, что она будет стартовать в мае-июне.

В ответ Путин сменил генералов, ответственных за провалы в обеспечении захватчиков боеприпасами и логистике, надеясь этим реформировать армию, а российские оккупанты продолжают рыть окопы вдоль левого берега Днепра.

Но несмотря на проведенные мероприятия, Россия до сих пор не готова к контрнаступлению, отмечает CNN. Журналисты также сомневаются, что сеть оборонительных сооружений защитит врага от неизбежного конца.

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