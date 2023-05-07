Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощности своих сил, убежден чешский лидер.

Президент Чехии Петр Павел, генерал в отставке, который ранее был главным военным советником НАТО, предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления, которое будет иметь ужасные последствия.

Как Павел рассказал в интервью во время визита в Лондон на коронацию короля Чарльза, во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем он призвал не "подталкивать к ускорению, пока войска не будут полностью готовы".

"Очевидно, у них все еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию. Поэтому для некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Это будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что они будут не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", – говорит Павел.

Видео дня

По его словам, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", независимо от мощности своих сил, и она не может позволить себе, чтобы нападение провалилось.

"К этому чрезвычайно много требований с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году это будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", – добавляет чешский лидер.

Павел также призывает страны Запада быть готовыми к другим результатам, кроме полной победы.

"Я считаю, что мы должны делать все, что в нашем распоряжении, чтобы поощрять украинцев и поддерживать их в достижении успеха. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", – отметил Павел.

Он также предупредил, что больше нет того элемента неожиданности, который способствовал успеху контрнаступлений на Харьковщине и Херсонщине, и что не стоит "недооценивать россиян".

"У них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она старая, возможно, в меньшем количестве, но все же у них большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов. Они не такие несостоятельные с точки зрения обороны", – подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подготовка к контрнаступлению уже на финишной прямой и войска ждут решения командования об атаке и погоды, которая будет способствовать наступлению. 1 мая министр сообщил, что все необходимое уже готово для операции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для контрнаступления еще нужно обещанное партнерами оружие. Он не называл сроки ожидаемой операции и подчеркивал, что войска "готовятся".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны РФ Кирилл Буданов, комментируя события на фронте, отметил, что по состоянию на сейчас Россия не имеет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине, но способна обороняться.

Вас также могут заинтересовать новости: