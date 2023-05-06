Он думал, что находится в 60 км от фронта.

Российские военные в течение как минимум двух дней не информируют свое руководство о потере территорий, потому что боятся неприятностей.

Вследствие этого во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью прошлого года, российского генерала взяли в плен, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову. По его словам, генерал считал, что находится в глубоком тылу и приехал на позиции украинских военных.

"Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий и все такое. Они до двух дней держат доклад наверх, чтобы им "не прилетело", – сказал Резников.

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Министр добавил, что российского военного ВСУ перехватили в составе колонны.

"Поэтому российский генерал, который отвечает за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята "добрый вечер, мы из Украины" встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был шокирован, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу", – подытожил Резников.

Война в Украине - последние новости

Украинская военная авиация 5 мая нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 193 тысяч 770 человек.

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