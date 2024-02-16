По словам представителя Военных Сил Игната, ракета могла попасть в землю из-за плохого качества или работы "определенных средств".

Спикер воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал воронку в селе Буда-Бабинецкая под Киевом. Он заявил, что вряд ли эту ракету сбила украинская система ПВО.

"Почему именно там (упала ракета, – УНИАН) – это надо исследовать. Было ли это воздействие на нее определенными средствами или просто не точное, как это часто бывает в российских ракетах. Они перестают быть такими качественными, какими были раньше. А какой это был тип ракеты, взорвалась ли она после попадания от нее или это было просто попадание – это уже должны выяснить специалисты", – сказал Игнат.

Он также добавил, что хоть тип боеприпаса еще не выяснен, но это точно не могла быть авиабомба.

Видео дня

"Авиабомбы весом 500 кг могут лететь после пересечения линии фронта километров 20-25. Здесь очевидно, что это ракета. Сразу все сообщают, хотят первыми это сделать, что все ракеты сбиты в том или ином регионе. Я бы не сказал, что эта ракета выглядит как сбитая. Это, фактически, выглядит как воронка от баллистической ракеты. Потому что мы видим, что в почву она зарылась глубоко. Соответственно, ракета могла туда попасть и взорваться", – пояснил Игнат.

Массированный ракетный удар РФ по Украине: что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине.

По сообщению воздушных сил, РФ запустила по Украине 26 воздушных целей. Половину из них уничтожила украинская система ПВО.

Одним из направлений российского удара стала столица Украины. По сообщению местных властей, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые направлялись на Киев.

Еще одной целью РФ стал Львов. В сторону города летело 10 ракет, по меньшей мере одна из них попала в объект инфраструктуры. В результате атаки два человека получили резаные раны.

Вас также могут заинтересовать новости: