Россия будет пытаться спровоцировать дискуссию на Западе, что Украине нужно "забыть" об этих территориях, считает аналитик Мария Золкина.

Россия будет размещать на временно оккупированных украинских территориях тактическое ядерное оружие, чтобы заставить Украину и Запад отказаться от деоккупации и "забыть" об этих землях.

Об этом сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" Мария Золкина в эфире телемарафона.

"Россияне стремятся увеличить свой ядерный шантаж. Сейчас мы уже четко понимаем, что россияне будут размещать, как минимум, тактическое ядерное оружие на оккупированных сейчас территориях", - сказала она. Видео дня

Золкина считает, что РФ будет пытаться спровоцировать дискуссию на Западе, что Украине нужно "забыть" об этих территориях, чтобы не спровоцировать ядерный удар со стороны России по другой украинской территории.

"Особенно если это тактическое ядерное оружие, то мы понимаем, что пострадает Украина, но вряд ли пострадают страны Европы", - добавила эксперт.

Про ее мнению, для того, чтобы это остановить, Украине нужно стараться как можно быстрее освобождать оккупированные территории.

Российская оккупация Украины и угрозы ядерным оружием

21 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы". Утром 24 февраля диктатор начал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Россияне обстреливают мирное население, им удалось захватить некоторые города и населенные пункты Украины.

В сентябре Вооруженные силы Украины пошли в масштабное контрнаступление и дали мощный отпор агрессору. В ответ на это, у диктатора взялись угрожать ядерным оружием. А вскоре Кремль начал торопить гауляйтеров временно оккупированных территорий, чтобы те проводили "референдумы".

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

Советник офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия действительно может прибегнуть к ядерному удару по территории Украины. По его мнению, такая вероятность возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Впрочем, он убежден, что применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

Мнение о том, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны, высказал и заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.

Хотя накануне речи Путина депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По словам этого депутата, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут жить здесь".

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