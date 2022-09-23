В то же время реакция стран НАТО будет зависеть от того, какое именно оружие массово поражения россияне могут применить.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

Об этом Столтенберг сообщил в интервью CNN.

"Они знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду конкретизировать, как мы отреагируем. Это зависит от того, какого рода оружие массового уничтожения они могут применить. Мы посылаем эти сообщения, и мы четко заявляем, чтобы сделать невозможным развитие таких событий", - подчеркнул Столтенберг.

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В то же время он выразил убеждение, что "вероятность применения ядерного оружия является низкой, но потенциальные последствия настолько велики, что по этой причине мы должны относиться к этому серьезно".

"И риторика, угрозы, которые президент Путин снова и снова выдвигает, увеличивают напряжение, и являются опасными и безрассудными", - заявил Столтенберг.

Ядерный шантаж России

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сделал такое циничное заявление: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что такие заявления со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

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