Женщина заявила, что раньше россиян в городе принимали хорошо, но те отплатили ракетами.

Экстренные службы продолжают разбирать завалы на месте ужасного "прилета" в Днепре. Известно о пятерых погибших. Мать одного из них эмоционально обратилась к оккупантам.

Как сообщает "11 канал", женщина потеряла сына вследствие вражеского удара. Украинка в слезах спросила россиян, за что они убили ее ребенка.

"За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, мной и всеми материнскими слезами", - заявила женщина в слезах.

Ракетный удар по Днепру 14 января: что известно

Днем в субботу, 14 января, РФ нанесла ракетный удар по Украине. В Днепре оккупанты попали в многоэтажку. В результате удара один из подъездов был полностью разрушен. Извещали, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых можно увидеть, как люди, оказавшиеся под завалами, кричат.

На месте трагедии работают спасатели и городские службы. Городской голова Днепра Борис Филатов отмечал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук информирует, что спасены уже 20 человек, в частности, 3 ребенка. Также, по его информации, уничтожены два (а не один, как информировали) подъезда.

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