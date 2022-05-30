Украинские военные срывают планы оккупантов.

Недавняя успешная контратака украинских военных в Херсонской области вынудила вражеские войска перейти к обороне.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В Институте предполагают, что такие действия украинских защитников, вероятно, направлены на срыв планов России по созданию сильных оборонительных позиций на юге.

"Хотя украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем, она, скорее всего, нарушит российские операции и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая в основном удерживается нестандартными подразделениями. Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, накануне советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, оккупантов выбивают из третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее. В ОК "Пивдень" говорят, что вследствие контрнаступательных действий на юге враг понес существенные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что российские войска стараются оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться в Херсонской области, однако они не успеют этого сделать.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".