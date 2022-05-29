Тем временем в Херсоне и области усиливается партизанское движение.

Воины Вооруженных Сил Украины пошли в контрнаступление в Херсонской области, оккупанты убегают.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

Украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и уже продвинулись на 9 километров. По его словам, оккупантов выбивают с третьей линии обороны, которую те выстраивали ранее.

Он отметил, что каждый день оккупации - это трагедия для каждого херсонца, так как оккупанты психологически давят на местных жителей. Однако все действия оккупантов разбиваются о контрнаступление ВСУ.

Также Хлань отметил, что в Херсоне и области продолжает усиливаться партизанское движение.

"Орки об этом молчат, но все-таки мы видим, что 2-3 круг охраны орков и предателей, которые есть в ближайшем окружении, потихоньку исчезает", - отметил он.

По его словам, они уже передвигаются с многочисленной охраной и носят бронежилеты.

"Они понимают, что Россия - это не навсегда", - подчеркнул Хлань.

Как сообщал УНИАН, ранее над Херсоном сбили хваленый российский Су-35.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне украинские патриоты напоминают рашистам о скором освобождении города.

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