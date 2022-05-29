В этом вопросе Украине очень поможет ленд-лиз, уверен Олег Жданов.

Российские войска пытаются оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться в Херсонской области, однако оккупанты не успеют этого сделать.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Россия будет пытаться там создать опорную систему, на которой будет строиться оборона. И действительно они в Херсонской области сегодня обустраивают позиции, для того чтобы защищать рубежи, которые они захватили. Но они не успеют. Построить военную базу это не на один год", – отметил он.

По мнению Жданова, ВСУ смогут разгромить оккупантов в Херсонской области благодаря дальнобойному оружию, которое предоставляют западные государства. В этом вопросе Украине очень поможет ленд-лиз.

"Если ленд-лиз сработает так, как мы ожидаем, то у нас будет огневое преимущество, что даст нам возможность выбивать их уже с позиций, которые они будут оборонять. Потому освобождение территорий не обсуждается, оно будет совершено силами ВСУ с помощью западного оружия", – констатировал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки российских захватчиков ограничить выезд украинцев из оккупированной части Херсонской области – это проявление слабости: "Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это лишь вопрос времени".

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