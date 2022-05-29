Оккупанты перешли к обороне на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка на Херсонщине.

На Южнобугском направлении армия РФ, в результате наступательных действий украинских подразделений понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.

Отмечается, что российские оккупанты принимают меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожаемые направления.

"Российские оккупанты осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других", - говорится в сообщении.

Вместе с тем с целью пополнения потерь враг усиливает группировки снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

В Приднестровском регионе Республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей оборудованных спецсредствами.

Ранее, как сообщал УНИАН, стало известно, что российские войска пытаются удержать контроль над Херсонщиной. Оккупанты увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку и осуществляют инженерное оборудование позиций.

Накануне в Генштабе сообщали, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге: оккупанты понесли потери и заняли оборону.

"Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины", - отметили в ведомстве.

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